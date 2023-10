Le Japon a connu son plus chaud mois de septembre depuis 125 ans, après avoir déjà battu des records cet été, a annoncé l'agence météorologique nationale (JMA), alors que le monde entier se dirige vers des records de chaleur.

La température moyenne dans l'archipel en septembre était supérieure de 2,66°C à la normale, a précisé lundi l'agence JMA.

Il s'agit du chiffre le plus élevé depuis la mise en place de statistiques comparables en 1898, a déclaré dans un communiqué la JMA, qui avait déjà annoncé précédemment que le Japon avait connu entre juin et août les températures moyennes les plus chaudes jamais enregistrées.