Le Japon déploie des avions de chasse après qu'un appareil chinois a "violé" son espace aérien

Le ministère a diffusé une photographie de l'avion responsable, selon lui, de la violation de l'espace aérien japonais.

- "Ferme protestation" -

Le vice-ministre japonais des Affaires étrangères Masataka Okano a convoqué lundi soir l'ambassadeur par intérim de Chine au Japon auprès duquel il a "émis une ferme protestation", tout en appelant à des mesures pour éviter une répétition de ce type d'événement, a indiqué le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

Le diplomate chinois a répondu que l'affaire serait signalée à Pékin, selon le ministère.

Il n'y a eu aucun commentaire de la part des autorités chinoises.

L'influence économique et militaire croissante de la Chine dans la région Asie-Pacifique et ses revendications – en particulier concernant Taïwan qu'elle considère comme un de ses provinces – sont sources d'inquiétude pour les États-Unis et leurs alliés.

Pékin revendique la mer de Chine méridionale – par laquelle transitent chaque année des milliards de dollars de commerce – presque dans sa totalité, malgré une décision de la Cour internationale selon laquelle son affirmation n'a aucun fondement juridique.