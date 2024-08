Le Japon émet son avis d'alerte le plus élevé avant l'arrivée d'un typhon "extrêmement puissant"

Partager:

Shubham KOUL Le Japon se préparait mercredi à affronter son typhon le plus puissant de l'année, les autorités ayant émis le niveau d'alerte le plus élevé pour les vents et les ondes de tempêtes sur la principale île du sud, Kyushu. "Le typhon Shanshan devrait approcher le sud de Kyushu avec une force extrêmement importante d'ici jeudi et il pourrait toucher terre", a déclaré le porte-parole du gouvernement Yoshimasa Hayashi.

"On s'attend à ce que des vents violents, de hautes vagues et des ondes de tempête d'une ampleur jamais connue par beaucoup de gens se produisent", a-t-il ajouté. Idrees MOHAMMED Face à cette situation, les autorités ont déclenché leur plus haute "alerte spéciale"" pour vents violents, fortes pluies et vagues de submersion invitant plus de 56.000 personnes à évacuer. L'approche du typhon, avec des rafales allant jusqu'à 252 km/h et déjà accompagnée de fortes pluies, a incité le géant automobile Toyota à suspendre la production de ses usines dans tout le pays.

L'ensemble des 28 lignes de production dans les 14 usines japonaises de Toyota et de ses filiales s'arrêteront à partir de mercredi après-midi et jusqu'à jeudi, a expliqué à l'AFP un porte-parole du constructeur. Idrees MOHAMMED Par ailleurs, deux personnes sont toujours portées disparues mercredi après qu'un glissement de terrain a enseveli une maison avec cinq membres d'une famille à Gamagori, une petite ville située sur la côte pacifique au centre du pays. Deux personnes ont pu être secourues et "une septuagénaire a été retrouvée inconsciente et conduite à l'hôpital vers 14h25 (05h25 GMT)", a déclaré à l'AFP un responsable de la municipalité de Gamagori, tandis que les secours sont toujours à la recherche de deux hommes, un septuagénaire et un homme d'une trentaine d'années.