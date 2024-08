Le Japon frappé par un typhon extrêmement puissant, des victimes et des dégâts

L'un des typhons les plus puissants à avoir frappé le Japon ces dernières décennies, a touché terre jeudi, faisant dès les premières heures des victimes, dont trois morts, et provoquant d'importants dégâts, notamment en raison des pluies torrentielles qui s'abattent sur le sud du pays.

Le typhon Shanshan, accompagné de rafales allant jusqu'à 252 km/h, est arrivé sur le Japon via l'île principale du sud du pays, Kyushu, où vivent 12,5 millions d'habitants, vers 08h00 (01h00 HB).

Trois membres d'une même famille, un couple de septuagénaires et leur fils trentenaire, sont morts après un glissement de terrain qui a enseveli leur maison à Gamagori, une ville du centre de la préfecture d'Aichi.

Dès mercredi, les autorités avaient émis leur niveau d'alerte le plus élevé dans certaines zones, conseillant à des centaines de milliers de personnes d'évacuer et mettant en garde la population contre des inondations, des glissements de terrain et des avancées de la mer dans les terres "potentiellement mortels".

La ville côtière de Miyazaki, jonchée de débris de toutes sortes, a recensé 25 blessés - dont certains causés par une tornade - et 195 bâtiments endommagés, a indiqué un responsable local.