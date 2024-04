Le jeu vidéo "World of Warcraft" va retrouver la Chine

"World of Warcraft" et d'autres jeux vidéo à succès vont faire leur retour en Chine à partir de cet été, ont annoncé le développeur américain Blizzard et son partenaire local NetEase mercredi, plus d'un an après leur retrait du marché chinois en raison d'un différend en matière de contrat.

"Les jeux vidéo adorés de Blizzard Entertainment qui ont captivé des millions des joueurs en Chine retourneront sur le marché successivement, à partir de cet été, au titre d'un contrat d'édition renouvelé", ont annoncé les entreprises dans un communiqué.