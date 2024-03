Le juge au procès Trump en Géorgie autorise le maintien de la procureure, sous conditions

Le juge au procès de Donald Trump dans l'Etat de Géorgie pour tentatives illégales d'inverser les résultats de l'élection présidentielle américaine de 2020 a rejeté vendredi la demande de dessaisissement de la procureure mais posé des conditions à son maintien.

Cette décision lève un obstacle majeur à la tenue du procès de l'ex-président et de ses 14 coprévenus, pour lequel aucune date n'a encore été fixée. Visé par quatre procédures pénales distinctes, le candidat républicain à l'élection de novembre cherche par ses multiples recours à passer en jugement le plus tard possible, en tout cas après le scrutin.