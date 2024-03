Le juge au procès Trump en Géorgie autorise le maintien de la procureure

Cette décision lève un obstacle majeur à la tenue du procès de l'ex-président et de ses 14 coprévenus, pour lequel aucune date n'a encore été fixée. Visé par quatre procédures pénales distinctes, le candidat républicain à l'élection de novembre face au président démocrate Joe Biden cherche par ses multiples recours à passer en jugement le plus tard possible, en tout cas après le scrutin.

Mais, concluant à "une apparence de comportement inconvenant" et dénonçant un "énorme manque de jugement" de la part de la procureure, le juge a exigé le retrait du dossier, soit de Fani Willis et de l'ensemble de son équipe, soit de Nathan Wade.

Ce dernier a présenté sa "démission, à effet immédiat", dans une lettre quelques heures plus tard, disant agir "dans l'intérêt de la démocratie, par loyauté envers le peuple américain, et pour faire avancer le dossier aussi rapidement que possible".