Le Kenya et la Tanzanie, frappés par des pluies diluviennes, se préparent à un cyclone

Le Kenya et la Tanzanie se préparent jeudi à l'arrivée du cyclone Hidaya après des pluies torrentielles qui ont dévasté l'Afrique de l'Est, provoquant la mort de plus de 350 personnes et poussant des dizaines de milliers d'autres à quitter leurs foyers.

Les inondations qui ont déjà coûté la vie à plus de 188 personnes au Kenya depuis mars, ont également déclenché le déplacement de 165.000 personnes et 90 sont portées disparues, a indiqué le ministère de l'Intérieur. Le gouvernement a exhorté la population à demeurer en alerte.