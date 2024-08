Le Kremlin lève un coin du voile sur les agents russes libérés

ROBERTO SCHMIDT

Le Kremlin a levé vendredi un coin du voile sur les Russes libérés dans le cadre d'un échange de prisonniers historique avec l'Occident, reconnaissant que certains d'entre eux étaient des agents travaillant pour ses services de renseignement.

L'Occident et la Russie ont procédé jeudi au plus grand échange de prisonniers depuis la fin de la Guerre froide, parmi lesquels figurent le journaliste américain Evan Gershkovich et l'ancien Marine Paul Whelan, libérés par Moscou et accueillis dans la soirée par le président américain Joe Biden près de Washington.