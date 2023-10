Le Lettonie achète six systèmes d'artillerie à longue portée Himars aux Etats-Unis

La Lettonie, pays membre de l'Otan qui partage une frontière commune avec la Russie, a annoncé son intention d'acheter six systèmes lance-roquettes mobiles de longue portée Himars aux États-Unis dans le cadre des efforts déployés par ce pays balte pour accroître ses capacités de défense à la suite de l'invasion de l'Ukraine par les forces russes.

Selon Washington, ce contrat, d'un montant de 220 millions d'euros, comprend non seulement les six lanceurs Himars (pour "High Mobility Artillery Rocket System"), mais aussi des équipements associés.

Le ministre letton de la Défense, Andris Spruds, a déclaré mercredi que le département d'État (ministère américain des Affaires étrangères) avait autorisé la vente de ces systèmes d'armes mobiles, baptisés M142 dans la terminologie américaine et produits par le groupe Lockheed Martin.

La Lettonie, membre à la fois de l'Union européenne et de l'Otan, va également acquérir des missiles ATACMS de haute précision, a ajouté M. Spruds sur X (anciennement Twitter). Ces missiles sont conçus pour frapper en profondeur derrière les lignes ennemies.

Le contrat devrait être signé dans les prochains mois en suivant la procédure dite "Foreign Militay Sales" (FMS). Il "renforcera considérablement" l'armée lettone et le partenariat stratégique avec les États-Unis, a souligné le ministre.

Le système Himars est utilisé - ou a été commandé - par les Etats-Unis et plusieurs de leurs alliés au sein de l'Otan (Estonie, Lituanie, Pologne et Roumanie) ou dans le reste du monde (Australie, Singapour, Émirats arabes unis, Jordanie et Maroc). Washington a également promis la livraison de 38 lanceurs à l'Ukraine. L'armée russe affirme quasi-quotidiennement avoir détruit des roquettes tirées par l'armée ukrainienne.