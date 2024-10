Le Liban dit avoir arrêté deux Syriens qui prenaient des photos pour Israël

L'armée libanaise a annoncé mercredi avoir arrêté deux Syriens, accusés d'avoir été recrutés par Israël via les réseaux sociaux pour envoyer des images du Liban régulièrement bombardé par Israël.

"Grâce à des opérations de surveillance des réseaux d'espionnage et de collaboration avec l'ennemi israélien, le renseignement a pu arrêter deux Syriens qui avaient photographié différents sites et notamment les dégâts causés par les frappes aériennes ennemies et les opérations de recherche de corps", indique un communiqué de l'armée.

Les deux suspects sont toujours interrogés par la justice, précise le texte.

Pays voisins, le Liban et Israël sont techniquement en état de guerre. La loi libanaise interdit tout contact avec Israël, un crime passible de prison.