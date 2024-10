Le Liban rouvre son espace aérien

"Après un suivi et sur proposition de la direction générale de l'Aviation civile, nous annonçons la réouverture de l'espace aérien libanais et la reprise du trafic aérien", a indiqué sur X le ministre des Travaux publics et des transports, Ali Hamié.

L'Iran a tiré mardi environ 180 missiles sur Israël, frontalier du Liban, en riposte à l'assassinat de ses alliés, les chefs du Hezbollah libanais et du Hamas palestinien.