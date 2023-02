Le logiciel ChatGPT proche de réussir un examen de médecine américain

Le logiciel à succès ChatGPT, qui génère des textes grâce à l'intelligence artificielle, a obtenu un score s'approchant de celui requis pour réussir un difficile examen de médecine aux Etats-Unis, selon une étude publiée jeudi.

La start-up californienne OpenAI a lancé en novembre dernier un robot conversationnel, qui fait sensation depuis. Facile à utiliser, il produit des textes -- rédactions, articles ou même poèmes -- sur simple requête.

Pour l'étude, publiée dans la revue PLOS Digital health, des chercheurs de l'entreprise AnsibleHealth ont testé les performances du logiciel sur un examen que doivent passer les étudiants en médecine aux Etats-Unis, et qui les interrogent sur divers domaines (connaissances scientifiques, raisonnement clinique, bioéthique...).

Dénommé USMLE (United States Medical Licensing Examination), cet examen est divisé en trois parties: la première passée après environ deux ans d'études, la deuxième au bout de quatre ans, et la troisième étant requise pour devenir médecin.

ChatGPT a été testé sur 350 des 376 questions publiées sur le site de l'USMLE et qui faisaient partie de l'examen de juin 2022. Les questions s'appuyant sur des images ont dû être retirées.

Elles étaient présentées sous trois formats: des questions ouvertes ("que serait le diagnostic pour ce patient compte tenu des informations présentées?"), des questions à choix multiples sans justification ("Quelle est la prochaine étape de suivi la plus appropriée parmi les suivantes?"), et des choix multiples avec justification (Quelle est la raison la plus probable pour les symptômes nocturnes du patient? Expliquez votre raisonnement").