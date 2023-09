Le long-termisme, l'idéologie qui façonne le débat sur l'IA

Et des critiques de plus en plus virulentes mettent en garde contre les dangers de cette philosophie et contre le fait que l'obsession de l'extinction à long terme détourne l'attention des problèmes actuels liés à l'IA, comme le vol de données et les algorithmes biaisés.

Le mouvement et les idéologies qui sont liées au long-termisme, comme le transhumanisme (l'idée d'augmenter l'être humain par la technologie) et l'altruisme efficace (produire le plus de bien possible), exercent une influence considérable dans les universités anglophones, d'Oxford (Royaume-Uni) à Stanford (Etats-Unis), et dans le secteur de la technologie.

De grands investisseurs de la tech comme Peter Thiel et Marc Andreessen financent des entreprises travaillant à prolonger la vie et d'autres projets liés à cette mouvance.