Le magazine américain Sports Illustrated sauvé par un nouvel éditeur

Le magazine Sports Illustrated, institution du journalisme américain, a reçu une bouée de sauvetage grâce à un "partenariat de long terme" conclu avec un nouvel éditeur par le propriétaire de ses droits, ont annoncé lundi les parties concernées.

"Minute Media, spécialiste des contenus sportifs et technologiques au niveau mondial, et Authentic Brands Group, plateforme mondiale et propriétaire de Sports Illustrated, annoncent aujourd'hui un partenariat de long terme pour accompagner l'avenir de la marque SI", précisent les trois parties dans un communiqué commun.