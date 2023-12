Le maire de New York fait une gaffe à propos des attentats du 11-Septembre

Le maire de New York Eric Adams a fait une gaffe à propos des attentats du 11-Septembre 2001 en déclarant que "tout" peut arriver dans "la meilleure ville du monde", y compris un "avion qui s'écrase dans le (World) Trade Center."

"New York. C'est un endroit où on se réveille chaque jour pour tout vivre: entre un avion qui s'écrase dans nos (tours du World) Trade Center et quelqu'un qui fête l'ouverture d'un nouveau commerce", a lancé M. Adams lors d'une interview dominicale sur une télévision locale, PIX11, qui lui demandait de tirer un bilan de l'année.