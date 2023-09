Le maire Sobianine: un technocrate poutinien chargé de faire régner le calme à Moscou

Visage de pierre et cheveux blancs, cet homme réservé de 65 ans qui dirige la plus grande ville d'Europe depuis presque 13 ans, est un pur produit de l'élite technocratique poutinienne.

Sa principale mission depuis 18 mois est de maintenir Moscou à flot et les Moscovites sereins en pleine tempête, malgré les sanctions qui affectent l'économie, la mobilisation militaire, la répression de l'opposition et les drones ukrainiens qui atteignent la capitale de plus en plus régulièrement.

Sa réélection dimanche était par avance acquise, aucun débat ni opposant pour lui faire face n'ayant été autorisé dans la mégalopole qui fut longtemps le plus grand réservoir de voix pour les détracteurs de Vladimir Poutine.

Lorsque le président russe a ordonné la mobilisation de centaines de milliers de Russes pour aller combattre en Ukraine, provoquant un exode vers l'étranger, c'est le maire de Moscou qui a rassuré les Moscovites, un mois plus tard, en leur annonçant que pour eux, c'était déjà fini.