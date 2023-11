Le manque de carburant à Gaza empêche la distribution de l'aide humanitaire, selon l'Onu

Les dépôts d'aide humanitaire sont pleins dans le sud de la bande de Gaza, mais la distribution de cette aide ne peut se faire en raison du manque de carburant, indique jeudi le bureau de la coordination des affaires humanitaires (Ocha). "Comme les dépôts débordent, l'agence de l'Onu pour les réfugiés palestiniens (UNRWA) ne peut plus accepter d'autres livraisons d'aide humanitaire", précise-t-elle encore.

Mercredi, pour la première fois depuis le début du conflit entre le Hamas et Israël le 7 octobre dernier, un camion de carburant a pu rejoindre la bande de Gaza via l'Égypte. Mais les 23.000 litres d'essence livrés ne sont pas suffisants pour ravitailler les camions palestiniens et distribuer sur la zone côtière l'aide apportée mardi, rapporte l'Ocha.

Le secrétaire général adjoint des Nations unies en charge des affaires humanitaires, Martin Griffiths, indique que les livraisons humanitaires nécessitent environ 200.000 litres de carburant par jour. Du côté égyptien du poste-frontière de Rafah, des douzaines de camions transportant des fournitures humanitaires patientent pour se rendre sur la bande de Gaza jeudi, précise encore l'Ocha.