Le Maroc pleure les victimes du séisme, le bilan dépasse les 2.000 morts

Le Maroc pleure ses morts dimanche après le violent séisme qui a dévasté une grande partie du pays et dans lequel plus de 2.000 personnes ont péri, selon le dernier bilan officiel susceptible de s'aggraver au fil des recherches.

Le tremblement de terre de samedi, de magnitude 7 selon le Centre marocain pour la recherche scientifique et technique (6,8 selon le service sismologique américain), est le plus puissant à avoir jamais été mesuré au Maroc. Il a fait au moins 2.012 morts et 2.059 blessés, dont 1.404 sont dans un état très grave, a annoncé samedi soir le ministère de l'Intérieur.