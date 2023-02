Le meilleur des remèdes: des humoristes explorent le pouvoir du rire au Soudan du Sud

C'est jeudi soir, et le public se tord de rire dans une salle de spectacle pleine à craquer de Juba, au Soudan du Sud. Dans ce pays mutilé par la guerre civile, un jeune comédien lance ses ultimes vannes de la soirée.

"On a quoi au Soudan du Sud?", enchaîne Isaac Anthony Lumori, l'animateur de cet événement hebdomadaire de stand-up, l'un des plus prisés de la capitale.

"Du talent!", rugit en retour la foule d'adolescents et de jeunes adultes, qui grignotent du pop-corn, habillés sur leur 31.

Le Kilkilu Ana Comedy Show s'est donné un but qui relevait quasiment de l'impossible au Soudan du Sud: faire rire dans ce jeune pays indépendant depuis 2011 et déchiré par les violences, politiques notamment, et la misère.

L'humour et d'autres arts de la scène y ont pourtant trouvé un terreau propice. Stand-up, lectures de poésie et concerts attirent une jeunesse avide de divertissement et de réconfort - et peut-être, opportunité rare, de se moquer de leurs dirigeants. "J'utilise ces blagues pour les faire sourire, pour les guérir du trauma auquel ils ont fait face", explique à l'AFP Kuech Deng Atem, un ancien enfant soldat devenu comédien.

C'est "aussi un remède pour moi-même", affirme le jeune homme de 28 ans, qui a pour nom de scène Wokil Jeesh Commando. - "Sourire à nouveau" - Le public a commencé à s'amasser devant le guichet bien avant l'heure du spectacle, payant son siège 1,40 dollar. Lumori, organisateur d'événements et également connu comme MC Lumoex, affirme que les bons soirs, jusqu'à 2.000 tickets partent comme des petits pains. "On essaye de venir tous les jeudis", dit Amiok Kuer, 26 ans, venue avec trois amieset qui chante parfois entre les saynètes. "Les gens ont besoin de moments pour se détendre."