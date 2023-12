Le Met de New York revisite la mode à travers une exposition 100% féminine

Le Metropolitan Museum de New York consacre sa nouvelle exposition sur la mode aux créatrices féminines, et seulement à elles, en cherchant à dépasser quelques clichés et à mettre en lumière des figures restées dans l'ombre.

Symbole de cette exposition (7 décembre 3 mars 2024) intitulée "Women dressing women" ("Les femmes habillent les femmes"), une robe en mousseline de coton ornée de roses en soie et taffetas permet de redécouvrir Ann Lowe (1898-1981), pionnière chez les créatrices afro-américaines, mais largement ignorée en son temps, alors qu'elle avait dessiné la robe de mariée de Jackie Kennedy (1953).