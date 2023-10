Le MI5 met en garde contre des attaques terroristes liées au conflit israélo-palestinien

"Il est possible que les événements au Moyen-Orient engendrent une augmentation de la menace", mais il est également possible qu'ils conduisent à la création de nouvelles cibles, a rapporté le directeur général du MI5, Ken McCallum. Ce dernier a délivré l'information lors d'une réunion des "Five eyes", soit une alliance des services de renseignement du Royaume-Uni, des États-Unis, du Canada, d'Australie et de Nouvelle-Zélande.

En outre, M. McCallum a déclaré que son service se concentrait principalement sur l'Iran. En effet, ces 18 derniers mois, les activités du Royaume-Uni visaient principalement les "ennemis internes du régime", présents sur le territoire britannique. Il s'agissait, par exemple, de dissidents iraniens et d'organisations médiatiques en langue farsi.