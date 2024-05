Le milliardaire et homme fort de Wall Street Steve Schwarzman soutient Trump

Stephen Schwarzman, âgé de 77 ans, est un important donateur des Républicains, mais il a longtemps entretenu le flou sur son soutien à Donald Trump dans son duel contre le démocrate Joe Biden. En 2022, le septuagénaire avait affirmé qu'il ne soutiendrait plus Trump, estimant qu'une "nouvelle génération" de Républicains devait prendre les commandes du parti.

Le milliardaire a aujourd'hui évoqué ses inquiétudes quant à "la montée dramatique" de l'antisémitisme et examine donc avec plus d'attentions les conséquences de l'élection. Il a également affirmé partager les préoccupations de la plupart des Américains concernant les politiques actuelles en matière d'économie, d'immigration et d'affaires étrangères qui, sont lui, mènent le pays dans la mauvaise direction.