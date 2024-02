Le ministère de la Santé du Hamas annonce 29.410 morts sur la bande de Gaza

Le ministère de la Santé du Hamas a annoncé jeudi un nouveau bilan de 29.410 personnes tuées dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre entre Israël et le mouvement islamiste palestinien. Les victimes sont principalement des civils, précise-t-il.

Dans un communiqué, il a également fait état d'un total de 97 morts au cours des dernières 24 heures, et de 69.465 blessés depuis le 7 octobre.

La guerre a été déclenchée par l'attaque sans précédent du Hamas le 7 octobre dans le sud d'Israël, qui a entraîné la mort de plus de 1.160 personnes, en majorité des civils tués ce jour-là, selon un décompte de l'AFP réalisé à partir de données officielles israéliennes. Israël a lancé en représailles une offensive dans la bande de Gaza, faisant plus de 29.000 morts et des millions de déplacés.