Le ministère de la Santé du Hamas annonce un nouveau bilan de 11.078 morts à Gaza

La bande de Gaza est pilonnée depuis un mois par l'armée israélienne, en représailles à des attaques sanglantes menées le 7 octobre en Israël par le mouvement palestinien du Hamas et qui ont fait 1.400 morts, en majorité des civils. La riposte de l'État hébreu, dont le gouvernement a juré d'"anéantir" le Hamas, est cependant jugée disproportionnée par des nombreux pays et des manifestations fleurissent un peu partout pour appeler à un cessez-le-feu. Le nombre d'actes antisémites a également augmenté, notamment en France et en Allemagne, faisant craindre aussi que le conflit ne fasse tache d'huile à l'international.