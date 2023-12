Le ministère de la Santé du Hamas dit que l'armée israélienne prend d'assaut un hôpital -2

Le ministère de la Santé du Hamas a accusé mardi l'armée israélienne d'avoir lancé un assaut contre un hôpital du nord de la bande de Gaza, "assiégé et bombardé" depuis plusieurs jours.

Les forces israéliennes "ont lancé l'assaut contre l'hôpital Kamal Adwan après l'avoir assiégé et bombardé pendant plusieurs jours", indique le porte-parole du ministère, Ashraf al-Qidreh, "elles sont en train de regrouper les hommes, dont le personnel médical, dans la cour de l'hôpital et nous craignons que le personnel médical soit arrêté ou tué".

La maternité de cet établissement, situé à Beit Lahiya, a été touchée, tuant deux mères et blessant plusieurs personnes, avait indiqué lundi l'Ocha, le Bureau des affaires humanitaires de l'ONU, ajoutant que l'hôpital "était encerclé par des soldats et chars israéliens et que des combats avec des groupes armés étaient signalés au cours des trois derniers jours dans ses environs immédiats".

Lundi, le directeur de Kamal Adwan, Ahmad al-Kahlout, avait déclaré à l'agence de presse turque Anadolu que l'hôpital était "assiégé, sans électricité, eau ou nourriture". "Nous avons 65 blessés, dont 12 enfants en soins intensifs, six enfants grièvement blessés, 3,000 déplacés et 100 membres du personnel médical".

Le représentant de l'OMS pour les territoires palestiniens occupés, le docteur Richard Peeperkorn, en visioconférence depuis Gaza, a expliqué que l'OMS "n'avait pas pu accéder à cet hôpital jusqu'à présent".