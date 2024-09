Le ministère libanais de la Santé décompte 50 morts dans les frappes d'Israël

Cinquante personnes ont été tuées dans les frappes que mène intensivement Israël sur le sud du pays lundi, a annoncé le ministère libanais de la Santé. Il s'agit du plus lourd bilan en près d'un an de violences.

"Les frappes israéliennes sur les localités et les villages du sud ont fait, selon un premier bilan, 50 morts et plus de 300 blessés", dont des enfants, des femmes et des secouristes, a indiqué le ministère dans un communiqué.

Un peu plus tôt, le ministre de l'Éducation libanais, Abbas Halabi, a annoncé la fermeture des écoles lundi et mardi en raison "de la situation militaire et sécuritaire" dans les zones ciblées par les frappes israéliennes, soit le sud et l'est du pays, et dans la banlieue sud de Beyrouth, bastion du Hezbollah.