Le ministre américain de la Défense de nouveau à l'hôpital

Le ministre "s'est rendu à l'hôpital avec les systèmes de communications classifiées et non classifiées nécessaires à l'exercice de ses fonctions", selon M. Ryder.

Car en pleine année électorale et alors que les Etats-Unis, première puissance militaire mondiale, suivent de près deux conflits majeurs en Ukraine et dans la bande de Gaza, M. Austin a été opéré et deux fois hospitalisé en décembre et en janvier sans que le président Joe Biden n'en sache rien.

"C'était une erreur", a reconnu le ministre lors de ce point de presse auquel il s'est présenté avec une démarche encore raide.

M. Austin a indiqué qu'il avait "directement" présenté ses excuses à M. Biden et que ce dernier avait réagi "avec grâce".