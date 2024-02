Le ministre américain de la Défense s'excuse d'avoir gardé son cancer secret

"C'était une erreur". Le ministre de la Défense des Etats-Unis, Lloyd Austin, s'est excusé jeudi d'avoir gardé le secret sur son cancer de la prostate et son hospitalisation, une affaire qui a provoqué un tollé dans le pays.

En pleine année électorale et alors que les Etats-Unis, première puissance militaire mondiale, suivent de près deux conflits majeurs en Ukraine et dans la bande de Gaza, M. Austin a été opéré et deux fois hospitalisé en décembre et en janvier sans que le président Joe Biden n'en sache rien.