Le ministre britannique des Affaires étrangères en Chine mercredi

"Les deux parties auront des échanges approfondis sur les relations entre la Chine et le Royaume-Uni et sur les questions internationales et régionales d'intérêt commun", a souligné Wang Wenbin.

Le porte-parole a dit espérer que la visite permette d'"améliorer la compréhension" entre la Chine et le Royaume-Uni.

Après "l'âge d'or" voulu par l'ex-Premier ministre David Cameron en 2015, les relations entre Londres et Pékin se sont nettement dégradées ces dernières années.