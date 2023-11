Le ministre letton des Affaires étrangères "prêt" pour prendre la tête de l'Otan

Le ministre letton des Affaires étrangères Krisjanis Karins se sent prêt à succéder à Jens Stoltenberg à la tête de l'Otan.

"S'il y a un intérêt, je serai prêt et je pense avoir l'expérience et certaines qualités et compétences utiles" aux membres de l'Alliance atlantique, a déclaré mercredi dans un entretien avec l'AFP cet ancien Premier ministre, à l'issue d'une réunion de l'Otan à Bruxelles.