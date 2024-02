"Le monde entre dans une ère de chaos", s'alarme le chef de l'ONU

"Des gouvernements ignorent et sapent les principes mêmes du multilatéralisme, sans rendre de comptes. Le Conseil de sécurité, principal outil pour la paix mondiale, est dans l'impasse en raison des fissures géopolitiques", a-t-il lancé en présentant devant l'Assemblée générale ses priorités pour 2024.

"Ce n'est pas la première fois que le Conseil est divisé. Mais c'est la pire. Le dysfonctionnement actuel est plus profond et plus dangereux."