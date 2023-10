Le Moyen-Orient est "au bord de l'abîme", prévient le chef de l'ONU

"Gaza manque d'eau, d'électricité et d'autres fournitures essentielles", a déclaré M. Guterres dans un communiqué.

Les stocks de nourriture, d'eau, de fournitures médicales et de carburant de l'ONU en Égypte, en Jordanie, en Cisjordanie et en Israël "peuvent être envoyés en quelques heures", a-t-il poursuivi, ajoutant que le personnel "doit être en mesure d'acheminer ces fournitures à l'intérieur et à l'extérieur de Gaza en toute sécurité et sans entrave".