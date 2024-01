Le musée d'histoire naturelle de New York ferme ses expositions d'objets amérindiens

Le musée d'histoire naturelle de New York attire quelque 4,5 millions de visiteurs par an.

D'autres musées américains, comme le musée Field à Chicago, le musée Peaboy d'archéologie et d'ethnologie de l'université de Harvard et le Cleveland Museum of Art, ont recouvert certaines vitrines ou retiré uniquement les objets les plus sensibles, selon le New York Times.