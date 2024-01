Le navire de guerre iranien Alborz entre en mer Rouge

La flotte iranienne opère dans la zone "depuis 2009, pour sécuriser les voies de navigation et repousser les pirates, entre autres", a-t-elle précisé.

Depuis le début de la guerre le 7 octobre entre Israël et le Hamas à Gaza, les Houthis, qui contrôlent une grande partie du Yémen et sont proches de l'Iran, ont multiplié les attaques en mer Rouge contre des navires qu'ils estiment "liés à Israël", en solidarité avec le territoire palestinien, bombardé et assiégé par Israël.

L'Iran est accusé d'aider les rebelles à mener ces attaques, mais la République islamique a toujours démenti leur fournir des équipements militaires.

Allié d'Israël, les États-Unis patrouillent la zone avec d'autres pays au sein d'une coalition internationale pour protéger le trafic maritime des attaques des Houthis.