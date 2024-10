Le Néerlandais Mark Rutte prend mardi la tête de l'Otan, en pleine incertitude

Elles ne seront pas de trop face aux défis qui attendent le futur secrétaire général de l'Otan.

La guerre fait toujours rage en Ukraine, aux portes de l'Alliance atlantique, deux ans et demi après l'invasion de ce pays par l'armée russe.

- Indispensable soutien -

Mark Rutte devra donc veiller lors de son tout premier grand rendez-vous -- une réunion des ministres de la Défense de l'Otan les 17 et 18 octobre --, à maintenir au plus haut niveau l'indispensable soutien militaire occidental à l'Ukraine en guerre, au moment où la pression monte pour mettre un terme à cette guerre et ouvrir des négociations.

Les Etats-Unis, première puissance militaire et de loin au sein de l'Otan, jouent là un rôle essentiel. Or, l'Amérique est en pleine campagne électorale, et des deux côtés de l'Atlantique on attend avec anxiété de savoir qui de la candidate démocrate Kamala Harris ou de l'ex-président républicain Donald Trump entrera à la Maison Blanche.