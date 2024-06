Le New York Times appelle Biden à se retirer de la course à la Maison Blanche

Le comité de rédaction du prestigieux journal américain New York Times a appelé vendredi le président Joe Biden à se retirer de la course à la Maison Blanche après son calamiteux débat la veille face à Donald Trump.

"M. Biden a été un président admirable. Sous son commandement, la nation a prospéré et a commencé à relever une série de défis à long terme, et les plaies ouvertes par M. Trump ont commencé à se refermer. Mais le plus grand service public que pourrait rendre aujourd'hui M. Biden serait d'annoncer qu'il ne se représentera pas à l'élection", a écrit le New York Times dans un éditorial publié vendredi soir.