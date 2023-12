Le New York Times poursuit Microsoft et OpenAI pour violation des droits d'auteur

Le quotidien américain New York Times a annoncé mercredi poursuivre le géant américain Microsoft ainsi qu'OpenAI, l'entreprise derrière ChatGPT, pour violation des droits d'auteur. La plainte, déposée devant la cour fédérale de district de Manhattan, affirme que des millions d'articles publiés par le média américain ont été utilisés pour former des agents conversationnels automatisés qui font concurrence au média en tant que source d'information.

"Comme la plainte l'explique, Microsoft et OpenAI ont utilisé notre travail pour développer et commercialiser leurs produits d'intelligence artificielle générative sans avoir la permission du Times", a déclaré à l'AFP une porte-parole du quotidien estimant qu'il s'agit bien d'une "violation des droits d'auteur en termes de contenu et de travail journalistique".

Si aucune demande de réparation financière n'est effectivement demandée, la plainte réclame notamment aux entreprises de détruire tous les modèles d'intelligence artificielle et toutes les données utilisant les articles du New York Times, protégés par le droit d'auteur.