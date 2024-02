Le Nicaragua veut se joindre à la plainte pour génocide de l'Afrique du Sud contre Israël

Le Nicaragua affirme maintenant vouloir se joindre à l'affaire portée par l'Afrique du Sud parce que le génocide devrait être "universellement" condamné et parce qu'il faudrait une coopération pour "débarrasser l'humanité d'un fléau aussi horrible".

Le Nicaragua est le premier pays à demander à la CIJ de se joindre à l'affaire. D'autres ont indiqué qu'ils envisageaient cette possibilité. La Cour n'accepte cependant pas souvent de telles demandes.

La semaine dernière, le Nicaragua a également menacé de poursuivre plusieurs pays devant le tribunal de l'ONU pour avoir prétendument collaboré au génocide à Gaza, écrit le site d'information Nicaragua Investiga. Selon le gouvernement local, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et l'Allemagne fournissent des armes et des munitions à Israël et il est probable que celles-ci soient utilisées pour des violations des droits de l'homme et des génocides.