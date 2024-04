Le Nigérian Tunde Onakoya bat le record du monde du marathon d'échecs à New York

Record du monde battu vendredi soir pour le Nigérian Tunde Onakoya qui a joué pendant plus de 58 heures d'affilée aux échecs sans défaite à Times Square, à New York, afin de lever des fonds pour les enfants défavorisés en Afrique.

"La nuit dernière à trois heures du matin j'étais prêt à abandonner et à aller me coucher, mais il y a des Nigérians sont venus du monde entier pour me voir, des gens de Londres, du Tennessee, personne n'est parti, ils ont continué à danser et à chanter, je ne pouvais pas les laisser tomber", a ajouté le joueur de 29 ans.

Le président nigérian Bola Ahmed Tinubu a félicité le joueur dans un communiqué samedi, louant son "talent" et son "audace" et affirmant qu'il a "sonné le gong de la résilience, de la confiance en soi et de l'ingéniosité du Nigeria".

Tunde Onakoya est une figure bien connue au Nigeria où il a lancé le projet Chess in Slums ("Les Echecs dans les Bidonvilles") en septembre 2018 dans le bidonville tentaculaire d'Ikorodu, en banlieue de Lagos, dont les habitants se sentent souvent exclus de l'activité et des affaires de la mégapole.