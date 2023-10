Le Nobel d'économie à Claudia Goldin, spécialiste de l'emploi des femmes

Professeure à Harvard et spécialiste du travail et de l'histoire économique, elle est seulement la troisième femme depuis la création du prix d'économie à être récompensée.

Spécialiste de l'histoire économique, "elle a mis en évidence les principaux facteurs de différences entre les hommes et les femmes" et comment ils ont évolué lors des deux derniers siècles au fur et à mesure de l'industrialisation avec un déclin du travail des femmes au cours du XIXe siècle, selon le communiqué du jury.

"Les recherches de Claudia Goldin nous ont donné un aperçu nouveau et souvent surprenant du rôle historique et contemporain des femmes sur le marché du travail", a précisé le jury.

À l'échelle mondiale, environ 50 % des femmes participent au marché du travail, contre 80 % des hommes, et les femmes gagnent moins et "ont moins de chances d'atteindre le sommet de l'échelle professionnelle", se heurtant au "plafond de verre" a noté Randi Hjalmarsson, membre du comité Nobel.

"Claudia Goldin a fouillé dans les archives et recueilli plus de 200 ans de données sur les États-Unis, ce qui lui a permis de montrer comment et pourquoi les différences de revenus et de taux d'emploi entre les hommes et les femmes ont évolué au fil du temps", selon le jury.