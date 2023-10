"Le Nobel est "très important" mais "il reste de grandes inégalités" femmes-hommes"

"C'est un prix très important, pas seulement pour moi, mais pour beaucoup de personnes qui travaillent sur ce thème et qui essayent de comprendre pourquoi il reste de grandes inégalités", malgré d'"importantes évolutions", a-t-elle déclaré, jointe par téléphone.

Spécialiste de l'histoire économique, "elle a mis en évidence les principaux facteurs de différences entre les hommes et les femmes" et comment ils ont évolué lors des deux derniers siècles au fur et à mesure de l'industrialisation, avec un déclin du travail des femmes au cours du XIXème siècle, selon le communiqué du jury.

"Les grands sujets (pour les droits des femmes) diffèrent entre les pays", a-t-elle expliqué à l'AFP. "Aux Etats-Unis, par exemple, nous nous demandons pourquoi nous stagnons, pourquoi la participation des femmes au marché du travail reste constante depuis les années 1990 et ne commence à progresser que maintenant."

"Le niveau d'éducation des femmes a tellement augmenté mais à beaucoup d'endroits, leur paye et leur grade (hiérarchique) n'a pas progressé", a-t-elle détaillé.