Le nombre de civils tués par des armes explosives a doublé en 2023

Le nombre de civils tués par des armes explosives a plus que doublé en un an, s'inquiète l'Observatoire des armes explosives dans son rapport 2023. Cette hausse de 122% est principalement due à la guerre qui sévit entre Israël et le Hamas, mouvement islamiste au pouvoir dans la bande de Gaza. Au total, l'utilisation de ce type d'armes a néanmoins touché les civils d'au moins 75 pays et territoires.