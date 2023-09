Le nombre d'IVG de nouveau à son plus haut niveau depuis 30 ans

Après deux années de baisse exceptionnelle liée à l'épidémie de Covid-19, le nombre d'interruptions volontaires de grossesse (IVG) a augmenté en 2022, atteignant son plus haut niveau depuis 1990, selon une étude de la Drees publiée mercredi.

Au total, 234.300 IVG ont été enregistrées en France, soit 17.000 de plus qu’en 2021 et environ 7.000 de plus qu’en 2019, précise cette étude réalisée par la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees).