Le nord des Philippines sous l'eau au passage du typhon Gaemi

Dans la capitale densément peuplée, les secouristes sillonnent des artères transformées en rivières par les précipitations et aident des habitants des rez-de-chaussée, les plus exposés, à évacuer.

Les agences publiques et les écoles ont été fermées dans la capitale, au moins 80 vols intérieurs et internationaux ont été annulés.

"On nous avait dit hier soir que la pluie ne nous toucherait pas, puis, d'un coup, elle s'est abattue et nous avons été assez surpris. Des opérations de recherche et de secours sont en cours", a-t-elle ajouté.

Certains centres commerciaux ont été transformés en abris provisoires.

Le typhon Gaemi, qui se dirige vers Taïwan, a intensifié les pluies de mousson qui douchent les Philippines tous les ans à cette période, estime le service national de météorologie.

"D'habitude, le pic de la saison des pluies est en juillet et en août et il se trouve qu'un typhon dans les eaux orientales des Philippines renforce la mousson", a expliqué à l'AFP Glaiza Escullar, une experte en météorologie.

Plus de 200 millimètres de précipitations sont tombés sur la capitale en 24 heures, un niveau qui n'est "pas inhabituel", selon elle.

Jam Sta Rosa

Au sud de Manille, dans la province de Batangas, des glissements de terrain ont coûté la vie à une femme enceinte et à trois enfants, tandis que d'autres éboulements ont bloqué trois routes majeures de la province montagneuse de Benguet, ont signalé mercredi la police et des responsables de la gestion des catastrophes.

Au nord de la capitale, dans la province de Papanga, une femme et son enfant de cinq ans ont péri dans un glissement de terrain, selon des responsables de la police et des secours.

- "Situation critique" -

Ces nouvelles victimes portent à au moins douze le nombre des personnes ayant perdu la vie en raison des pluies torrentielles qui s'abattent sur une grande partie des Philippines depuis deux semaines et ont conduit à l'évacuation de dizaines de milliers de personnes.

Le président Ferdinand Marcos a demandé mercredi aux autorités locales de veiller à l'approvisionnement en nourriture des zones les plus sinistrées, notant que "leur situation est critique".

Des quartiers défavorisés près du port de Manille ont été particulièrement touchés par les inondations qui ont forcé plus de 2.000 personnes à fuir leurs logements.

Environ 20 gros orages et typhons s'abattent chaque année sur les Philippines et les eaux qui l'entourent, endommageant des maisons et des infrastructures et provoquant la mort de centaines de personnes.