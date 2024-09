Le nord d'Israël à nouveau visé par les roquettes du Hezbollah lundi matin

Les sirènes d'alerte ont notamment retenti à Safed. L'attaque n'y a cependant fait aucun blessé et aucun dégât matériel n'a été signalé non plus.

L'armée israélienne a aussi affirmé qu'un navire avait intercepté un drone au-dessus de la Méditerranée, lequel semblait viser la plateforme gazière israélienne de Karish.

Un total d'environ 35 roquettes ont ainsi été tirées lundi matin depuis le Liban sur le nord d'Israël.