Le nouveau dilemme de Biden face à l'escalade au Moyen Orient

En se portant à la défense d'Israël face à l'attaque sans précédent samedi de l'Iran, le président américain a joint le geste à la parole, les forces américaines dans la région contribuant à détruire des "dizaines" de drones et missiles tirés sur Israël.

Selon la presse américaine, il lui a indiqué de considérer comme une "victoire" le fait qu'Israël se soit aussi bien défendue face à l'Iran -- 99% des projectiles interceptés -- et que les Etats-Unis ne participeraient pas à une contre-attaque.

"Je dirais que le Premier ministre (israélien) est très conscient du fait que le président (Biden) ne cherche pas un conflit avec l'Iran, qu'il ne veut pas que les tensions s'aggravent et que le président fait tout, et ce depuis le 7 octobre, pour essayer d'éviter que cela ne devienne une guerre régionale plus large", a indiqué M. Kirby dimanche.

- "Très cynique" -