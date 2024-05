Le nouveau navire amiral baleinier du Japon partira bientôt en expédition

Le nouveau navire amiral baleinier du Japon partira le 21 mai pour sa première expédition, et prévoit de capturer environ 200 baleines dès cette année, l'archipel nippon étant l'un des rares pays au monde à continuer cette pêche controversée.

Le Kangei Maru, imposant bateau-usine et cargo à la fois de plus de 100 mètres de long et près de 9.300 tonnes, doit partir chasser pendant plusieurs mois le long des côtes nord-est du Japon en partance de Shimonoseki (ouest), principal port de la chasse à la baleine dans le pays.