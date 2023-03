Le nouveau parti BBB grand vainqueur des élections provinciales aux Pays-Bas

Le nouveau parti Mouvement agriculteur-citoyen (BoerBurgerBeweging - BBB) est le grand vainqueur des élections provinciales aux Pays-Bas et devrait obtenir 15 sièges au Sénat. C'est ce qu'il ressort mercredi soir de sondages réalisés à la sortie des bureaux de vote par Ipsos à la demande du radiodiffuseur public néerlandais NOS.

Le BBB devient le plus grand parti avec 19% des voix, ce qui lui permet d'obtenir 15 des 75 sièges de la Chambre haute néerlandaise. GroenLinks (8 sièges) et le parti social-démocrate PVDA (7), qui s'étaient mis d'accord pour former un cartel, deviennent tout aussi importants en combinant leurs forces.

Tous les partis de la coalition actuellement au pouvoir aux Pays-Bas sont par contre en recul, selon ces sondages. Les libéraux du VVD du Premier ministre Mark Rutte passent de 12 à 10 sièges. Les chrétiens-démocrates du CDA (de 9 à 5), le parti de gauche D66 (de 7 à 6) et ChristenUnie (de 4 à 3) perdent également des sièges.