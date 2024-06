Le nouveau Premier ministre haïtien est sorti de l'hôpital après sa crise d'asthme

"Suite à une semaine d'activités intenses", M. Conille "a eu un léger malaise" samedi après-midi "et s'est rendu à l'hôpital pour recevoir des soins", avait relaté le bureau de communication du Premier ministre haïtien samedi soir sur le réseau social X.

La semaine dernière, Garry Conille, 58 ans, a été nommé Premier ministre par le conseil présidentiel de transition d'Haïti à la suite de la démission en mars du Premier ministre Ariel Henry face à une flambée de violence des gangs dans le pays. Il a prêté serment lundi.

Médecin de profession, le responsable politique avait déjà été à la tête du gouvernement haïtien pendant six mois entre 2011 et 2012, et officiait jusqu'à récemment en tant que directeur régional pour le Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef).